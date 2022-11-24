Польша попросила Германию передать Украине предложенные Варшаве ЗРК Patriot

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что обратился к Германии с просьбой передать предложенные Варшаве батареи ЗРК Patriot Украине, пишет TVP.INFO.

Он подчеркнул, что это "защитит Украину от дальнейших жертв и отключений электроэнергии, а также повысит безопасность на нашей восточной границе".

Германия предложила Польше разместить свои системы противовоздушной обороны после того, как в Пшеводове упали две ракеты.

Ранее аналогичное предложение по размещению батарей, предложенное немцами, представил председатель правящей партии PiS ("Право и справедливость") Ярослав Качиньски в интервью PAP.

"Я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше всего, если бы немцы передали эту технику украинцам, обучили украинских военных, с оговоркой, что Patriot будут дислоцированы на западе Украины. Тогда это, наверное, позволяло бы сбивать вражеские ракеты эффективнее, чем с С-300", - заявил Блащак.

Он также добавил, "с другой стороны, это защитило бы нас от таких событий, как то, что произошло в Пшеводове".

"В то же время, если РФ решит на нас напасть, это тоже будет для нас защитой. Такое решение я бы посчитал оптимальным и показывающим, что немцы производят реальное изменение отношения, а не некий акт пропагандистского характера", - резюмировал министр.