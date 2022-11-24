В ЦРУ заявили о намерении вербовать недовольных СВО граждан России

Заместитель главного операционного директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил, что его ведомство будет вербовать россиян, пишет The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal во вторник, 22 ноября, опубликовала статью, в которой говорится, что "ЦРУ стремится вербовать шпионов среди россиян, недовольных СВО в Украине". Агентство попытается завербовать военных чиновников, олигархов и менеджеров.

Такие выводы представил во время своего первого публичного выступления заместитель директора по операциям ЦРУ Дэвид Марлоу, выступивший перед академическим сообществом в Хайден-центре Университета Джорджа Мейсона.

Марлоу среди прочего подчеркнул, что проводима СВО в Украине якобы стала "огромным провалом" для Владимира Путина, что "открывает возможности для западных спецслужб". По словам Марлоу, перед началом СВО "Путин был в лучшей своей форме", но он "все растратил".

"Мы ищем по всему миру российских граждан, которые испытывают от [СВО] отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", — заявил Марлоу.

WSJ прокомментировал его заявление: "Насколько это бравада ЦРУ, сказать невозможно".