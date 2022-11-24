Илон Маск объявил «всеобщую амнистию» заблокированным аккаунтам в Twitter

В среду Илон Маск запустил новый опрос о восстановлении заблокированных учетных записей Twitter после того, как его последний опрос привел к тому, что он приветствовал возвращение Дональда Трампа на платформу.

«Должен ли Twitter предлагать полную амнистию заблокированным аккаунтам, если они не нарушают закон и не рассылают возмутительный спам? Да/Нет», — спросил он.

Через два часа уже высказалось более миллиона аккаунтов, в основном в пользу «да».

Новый владелец и генеральный директор Twitter уже реабилитировал в субботу аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, заблокированного в соцсети после штурма Капитолийского холма в Вашингтоне в январе 2021 года.

«Народ высказался. Трамп будет восстановлен», — написал он в Твиттере после того, как 15 миллионов аккаунтов ответили на его опрос о возвращении мультимиллиардера-республиканца, в том числе 51,8% - «за».

Босс Tesla и SpaceX неоднократно объяснял, что купил Twitter, потому что считает платформу «цифровой общественной площадью», необходимой для демократии в мире.

Он считает, что модерация контента слишком ограничительна и подрывает свободу выражения мнений. Это видение вызывает опасения по поводу всплеска оскорблений (дезинформация, разжигание ненависти) в социальной сети.