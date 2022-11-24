Китайские атомные подводные лодки вооружаются новыми баллистическими ракетами
Американский адмирал объявил, что для усиления своего ядерного сдерживания Пекин развернул JL-3, межконтинентальную ракету нового поколения, способную быстрее достичь Соединенных Штатов.
Северная Корея не одинока в развитии своего ядерного арсенала в азиатском регионе, считают в Пентагоне. Шаг за шагом над этим работает и Китай, пытаясь догнать своего американского противника.
Пекин сделал важный шаг, оснастив свои шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Цзинь» межконтинентальными баллистическими ракетами нового поколения, о чем Соединенные Штаты впервые объявили публично.
«Теперь они (АПЛ ВМС КНР) оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами JL-3», — заявил на пресс-конференции командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро.
«Мы внимательно следим за этими подводными лодками», — сказал адмирал, не уточнив, выполняли ли уже эти недавно оснащенные подводные лодки сдерживающее патрулирование вблизи Гавайев.
Адмирал добавил, что эти ракеты «были построены, чтобы угрожать Соединенным Штатам».
Опубликовано: Тарас Медведев
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