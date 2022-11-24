Футболистам сборной Ирана грозит смертная казнь за неисполнение гимна перед матчем чемпионата мира

Сборная Ирана, хотя и только начала выступать на чемпионате мира по футболу, всего через день после официального открытия этого престижного мероприятия, уже попала в беду.

В рамках акции протеста против нарушения прав женщин в Иране игроки этой страны не спели свой национальный гимн перед матчем с Англией. Как выясняется, им грозят серьезные последствия.

Чемпионат мира по футболу этого года сейчас на полосах мировых СМИ не из-за чисто спортивной тематики, а из-за многочисленных скандалов. От тех, что связаны с организацией первенства, до протестов болельщиков и футболистов. На данный момент самым обсуждаемым является матч понедельника между Англией и Ираном.

Игроки команды с Туманного Альбиона встали на одно колено перед тем, как игра начала выражать свое несогласие с расизмом. Группа иранских болельщиков также появилась на трибунах стадиона "Халифа" с флагами времен до исламской революции. Полиция Катара задержала эту группу, вызвавшую настоящий ажиотаж сразу после окончания матча

Как оказалось, не только иранские фанаты выступали против властей своей страны. У игроков тоже были серьезные претензии.

Команда Карлуша Кейруша решила протестовать перед матчем в понедельник, 21 ноября и не спела свой национальный гимн. Таким образом они поддержали антиправительственные протесты, начавшиеся в стране после трагической гибели Махсы Амини. Реакция властей Ирана не заставила себя ждать.

Депутат городского совета Тегерана предупредил, что игроки могут быть оштрафованы, заключены в тюрьму и даже подвергнуты смертной казни за игнорирование гимна. В Великобритании на ситуацию с иранскими футболистами немедленно отреагировали. Были даже предложения помочь команде Кейруша и предоставить им убежище, особенно если им действительно грозит смертная казнь.