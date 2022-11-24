В США католический священник устроил оргию прямо на алтаре церкви

Это один из самых громких скандалов последних лет в католической церкви. 39-летний священник признал себя виновным в том, что занимался сексом с двумя женщинами на церковном алтаре.

Ситуация произошла в сентябре 2020 года. Двух женщин в латексной одежде и голого священника поймал один из жителей. Выяснилось, что священник записывает на видео свои сексуальные подвиги.

Оргия с участием отца Трэвиса Кларка имела место в 2020 году в церкви Святых Петра и Павла в Перл-Ривер, штат Луизиана. Священника заметил один из жителей, проходивший мимо храма, и его побеспокоил горящий свет. Когда он заглянул в окно, то увидел полуобнаженного священника в компании двух женщин, одетых в черное, облегающие корсеты и туфли на высоких каблуках. Они занимались сексом прямо на алтаре.

На место была вызвана полиция. Священник и его любовницы были арестованы за совершение непристойного поступка в общественном месте. Им грозит три года лишения свободы. На месте происшествия полиция обнаружила множество секс-игрушек и сценическое освещение, оргия записывалась на телефон священника.

Священник уже заплатил 8000 долларов. Кроме того, он был пожизненно лишен статуса сана. В ходе судебного разбирательства Трэвис Кларк признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Архиепископ Луизианы решил уничтожить алтарь, на котором Кларк занимался сексом. В итоге, алтарь был разобран и сожжен.