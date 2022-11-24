Небензя: РФ наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия

Постпред Василий Небензя объяснил, почему Россия бьет по инфраструктуре Украины.

24 ноября утром РИА Новости сообщили, что постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН сообщили, что российские удары по объектам инфраструктуры Украины являются ответом на накачку страны оружием странами Запада, а все жертвы среди мирного населения -это вина украинских ПВО.

Небензя отметил, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии и эта задача будет решаться военными методами, пока Украина не согласится в рамках переговоров попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили Москву наносить удары по объектам инфраструктуры.