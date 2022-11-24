Макрон сообщил, что в ближайшие дни хочет поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, пишет AFP.

"23 ноября по Украине были нанесены ракетные удары в результате которых большая часть страны была лишена воды и электричества. Любое нападение на гражданскую инфраструктуру не может остаться безнаказанным", - подчеркнул президент Франции.

Министерство энергетики Украины заявило в среду, 23 ноября, что большая часть населения страны осталась без электричества в результате обстрелов в среду. Повреждены также объекты электропередачи.

Президент Франции также объявил в среду, что намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону в ближайшие дни, чтобы поговорить с ним, среди прочего, по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.