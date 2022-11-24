Юдашкин, выглядящий здоровым, появился на спектакле Бесприданница в театральном институте имени Щукина
2022-11-24 09:13
Модельер Валентин Юдашкин, много лет борющийся с онкологией, пришел с женой на дипломный спектакль "Бесприданница" в театральный институт имени Щукина по приглашению Людмилы Максаковой, являющейся родственницей кутюрье.
Знаменитый отечественный модельер Валентин Юдашкин, страдающий от рака много лет, появился на публике. Окружающие отметили, что кутюрье стал выглядеть гораздо лучше.
Валентин в обществе своей супруги Марины пришел на дипломную постановку "Бесприданница" в театральный институт имени Щукина.
Пригласила семейную чету на спектакль родственница Юдашкина Людмила Максакова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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