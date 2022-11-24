Ники Хилтон потрясла общественность стройностью через 4 месяца после рождения третьего ребенка
2022-11-24 09:25
Младшая сестра Перис Хилтон Ники появилась в одном из заведений Нью- Йорка в потрясающем розовом наряде, наглядно демонстрирующем стройность недавно родившей третьего ребенка знаменитости.
39-летняя Ники Хилтон недавно родила долгожданного сына. Это третий ребенок младшей сестры знаменитой Перис Хилтон.
Ники прибыла в одно из заведений Нью-Йорка в ярко-розовом образе, декорированном перьями и вырезами по бокам.
Публика по достоинству оценила подтянутую фигуру красавицы, которая только 4 месяца назад родила наследника своему супругу финансисту Джеймсу Ротшильду.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Полянский: Совбез ООН созывает срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины
Диетолог объяснила, почему семечки подсолнечника полезны для нервной системы
Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды
Пересильд появилась с новым возлюбленным актером Тройником на столичной премии «Ok! Awards»
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией