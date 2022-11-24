Бородина рассказала, кто из бывших мужей не платит алименты
2022-11-24 09:40
Ксения Бородина - успешная ведущая. По этой причине она может с лихвой обеспечить и себя, и своих дочек Марусю и Теону. Экс-супруги знаменитости особо не заботятся о содержании своих наследниц. Один из них даже не платит алименты.
Ведущая Ксения Бородина очень рада, что не зависит ни от кого финансово.
Звезда экрана способна обеспечить всем необходимым своих дочерей от двух браков и себя.
Бородина жалуется, что отец старшей Маруси, бизнесмен Юрий Будагин, даже алименты не выплачивает. Родитель Теоны, предприниматель Омар Курбанов, каждый месяц переводит небольшую сумму на содержание девочки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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