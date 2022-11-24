Сестра Ким Чен Ына жестко отчитала Сеул назвав его правительство «верными псами» США

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, в четверг (24 ноября) обрушила шквал оскорблений на президента Южной Кореи и его правительство, назвав их «идиотами, верными псами и приспешниками» Соединенных Штатов.

Опрометчивые заявления были сделаны после того, как министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что рассматривает возможность введения новых односторонних санкций против Пхеньяна в связи с его недавними испытаниями баллистических ракет.

«Этот отвратительный поступок ясно показывает, что южнокорейская клика является верным псом и приспешником Соединенных Штатов», — заявила Ким Ё Чжон в своем заявлении.

«Интересно, какие санкции южнокорейская группировка, представляющая собой не что иное, как дикую собаку, бегущую за костью, брошенной Соединенными Штатами, нагло навязывает Северной Корее», — продолжила она.

Она обвинила президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в создании «опасной ситуации» и сравнила его в невыгодном свете с его предшественником Мун Чжэ Ином, который был более склонен к диалогу с Севером и при котором, по ее словам, Сеул «не был нашей мишенью».

«Интересно, почему жители Южной Кореи остаются пассивными наблюдателями таких действий правительства Юн Сок Ёля и других идиотов», — добавила Ким Ё Чжон, которая является не только сестрой, но и ключевым политическим советником Ким Чен Ына.

Северная Корея привыкла оскорблять своих врагов. В прошлом его лидеры, например, называли президента США Джо Байдена перед его избранием «бешеным псом», которого «нужно забить до смерти палкой», а его предшественника Дональда Трампа — «психически ненормальным, американским дряхлым стариком».