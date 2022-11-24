Боррель: Сербия и Косово достигли договоренности по вопросу автомобильных номеров
Жозеп Боррель сообщил, что Сербия и Косово достигли соглашения по проблеме сербских автомобильных номеров.
В четверг утром ряд российских СМИ сообщили о том, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем аккаунте в Twitter,для того чтобы избежать дальнейшей эскалации, Сербия согласилась не выдавать номера с кодами косовских городов, а Косово пообещало перестать принудительно менять регистрацию машин с сербскими номерами.
Политик уточнил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги по нормализации отношений.
Стоит напомнить, что Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией, республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.
Опубликовано: Елена Калиновская
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