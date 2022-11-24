Палестинцы вернули семье тело израильтянина, погибшего на Западном берегу
2022-11-24 09:51
По данным израильской армии, тело израильтянина, погибшего во вторник, 22 ноября, в Дженине на оккупированном Западном берегу, было возвращено в среду его семье палестинцами.
«Усилиями сил безопасности и в координации с палестинскими властями тело израильтянина, погибшего во вторник в автокатастрофе в Дженине, было передано его семье в Израиле», — говорится в заявлении израильской армии.
Ранее сообщалось, что между Израилем и Палестиной в последние несколько месяцев обострились отношения.
По данным местной обсерватории по правам человека с начала года более 100 палестинцев стали жертвами зачисток, проводимых армией Израиля в оккупированных районах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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