Реформатор Анвар Ибрагим назначен премьер-министром Малайзии

Лидер реформаторов Анвар Ибрагим был назначен премьер-министром Малайзии, объявил Королевский дворец в четверг, 24 ноября.

Это положит конец длительной неопределенности после субботних выборов в законодательные органы, на которых ни одна партия не получила большинства, говорится в заявлении правительства.

Анвар Ибрагим, который до сих пор был главным лидером оппозиции, назначен «десятым премьер-министром Малайзии», отметили в пресс-релизе Королевского дворца.