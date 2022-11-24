Реформатор Анвар Ибрагим назначен премьер-министром Малайзии
2022-11-24 09:55
Лидер реформаторов Анвар Ибрагим был назначен премьер-министром Малайзии, объявил Королевский дворец в четверг, 24 ноября.
Это положит конец длительной неопределенности после субботних выборов в законодательные органы, на которых ни одна партия не получила большинства, говорится в заявлении правительства.
Анвар Ибрагим, который до сих пор был главным лидером оппозиции, назначен «десятым премьер-министром Малайзии», отметили в пресс-релизе Королевского дворца.
Опубликовано: Тарас Медведев
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