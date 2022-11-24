Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

На сайте Зеленского появилась петиция с требованием переименовать Россию в Московию.

В четверг утром РИА Новости ссылаясь на источник сообщают, что на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского 23 ноября появилась петиция с призывом официально переименовать Россию в Московию, а термин русский заменить на московский.

Сообщается, что на данный момент она набрала около 50 голосов, а для рассмотрения президентом Украины она должна набрать 25 тысяч голосов, сбор голосов по данной петиции продлится еще 92 дня.

Ранее на сайт Зеленского внесли петицию с предложением запретить россиянам въезд в Украину на сто лет.