Билан уехал из Москвы и поселился в деревне

Исполнитель Дмитрий Билан покинул столицу, чтобы приобрести дом в татарском селе Пестрецы, который ранее принадлежал семье музыканта.

Певец Дима Билан неожиданно для всех отправился в путешествие. Музыкант прибыл в татарскую деревню Пестрецы, чтобы выкупить там старый, наполовину развалившийся дом.

"Усадьба" стоит целых 3 000 000 российских рублей.

Высокая стоимость обусловлена тем, что ранее строение принадлежало бабушке и дедушке Билана.

В детстве он проводил здесь много времени, пока не умер его дед, и все не закончилось.

Исполнитель пока не приобрел дом, так как не готов платить такие деньги за "развалюху", надеясь снизить стоимость, договорившись с владельцами.