Билан уехал из Москвы и поселился в деревне
2022-11-24 10:07
Исполнитель Дмитрий Билан покинул столицу, чтобы приобрести дом в татарском селе Пестрецы, который ранее принадлежал семье музыканта.
Певец Дима Билан неожиданно для всех отправился в путешествие. Музыкант прибыл в татарскую деревню Пестрецы, чтобы выкупить там старый, наполовину развалившийся дом.
"Усадьба" стоит целых 3 000 000 российских рублей.
Высокая стоимость обусловлена тем, что ранее строение принадлежало бабушке и дедушке Билана.
В детстве он проводил здесь много времени, пока не умер его дед, и все не закончилось.
Исполнитель пока не приобрел дом, так как не готов платить такие деньги за "развалюху", надеясь снизить стоимость, договорившись с владельцами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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