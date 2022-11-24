Решетова рассказала, как чуть не умерла, когда была беременна сыном Тамиром

Экс-возлюбленная исполнителя Тимати, модель Анастасия Решетова шокировала новостью о том, что чуть не ушла из жизни, когда носила под сердцем наследника.

Известная модель Анастасия Решетова - фанатка активного отдыха, за что чуть не поплатилась.

Бывшая избранница певца Тимати вспоминает, что вместе с музыкантом отправилась на отдых в Коста-Рику.

Занимаясь серфингом, девушка не рассчитала силы и упала в воду. Анастасия стала задыхаться и думала, что не сможет выбраться.

Позднее оказалось, что она находится уже на 2-ом месяце беременности.