Решетова рассказала, как чуть не умерла, когда была беременна сыном Тамиром
2022-11-24 10:13
Экс-возлюбленная исполнителя Тимати, модель Анастасия Решетова шокировала новостью о том, что чуть не ушла из жизни, когда носила под сердцем наследника.
Известная модель Анастасия Решетова - фанатка активного отдыха, за что чуть не поплатилась.
Бывшая избранница певца Тимати вспоминает, что вместе с музыкантом отправилась на отдых в Коста-Рику.
Занимаясь серфингом, девушка не рассчитала силы и упала в воду. Анастасия стала задыхаться и думала, что не сможет выбраться.
Позднее оказалось, что она находится уже на 2-ом месяце беременности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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