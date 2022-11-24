Московская студентка выиграла 56 миллионов рублей в лотерею

Студентка из Москвы выиграла 56 миллионов рублей в лотерею «Все или ничего.»

В четверг утром РИА Новости сообщили ссылаясь на источник в крупнейшем распространителе гослотерей, что студентка московского ВУЗА Екатерина Чучелина стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров среди победителей лотереи "Столото".

Сообщается, что по правилам лотереи "Всё или ничего" в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24, суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного.

Примечательно, что двадцатидвухлетняя девушка не отгадала ни одного числа и выиграла многомиллионное состояние - суперприз 56,044 миллиона рублей, сообщает источник.