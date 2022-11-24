Лукашенко призвал лидеров ОДКБ обсудить вопросы биологической безопасности стран-участниц
Страны-участники Договора о коллективной безопасности должны обсудить вопросы биологической безопасности в связи с тревожными сигналами, которые поступают после обнаружения американских биолабораторий на территории Украины.
Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на пленарном заседании сессии Совбеза ОДКБ в Ереване.
Президент Беларуси призвал провести отдельное заседание по этим вопросам в столице Беларуси Минске в ближайшее время.
Лукашенко назвал затронутый вопрос «очень серьезным», а всем участникам Организации предложил отнестись к повестке будущего заседания ответственно, чтобы не превратить его в «пустую говорильню»
Лукашенко отметил, что и в ряде страна ОДКБ существуют американские биолаборатории, наподобие тех, что были раскрыты на Украине. Но, по его словам, в России и Беларуси таких лабораторий нет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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