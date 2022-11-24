Хенесс назвал Инфантино «большой катастрофой» для мирового футбола
Ли Хенесс обвинил Немецкий футбольный союз в недостатке смелости в споре с ФИФА, сообщает «RTL Direkt».
«У них не хватило смелости противостоять ФИФА. Это было бы необходимо срочно, потому что для меня Джанни Инфантино — большая катастрофа для мирового футбола», — сказал почетный президент ФК «Бавария.
На чемпионате мира в Катаре ФИФА запретила носить капитанскую повязку One Love вратарю национальной сборной Мануэлю Нойеру и шести другим капитанам европейских команд.
Вместо этого Нойер носил нарукавную повязку «Нет дискриминации» в матче против Японии.
ФИФА пригрозила спортивными санкциями в случае, если на играх чемпионата мира на спортсменах будет замечена разноцветная повязка One Love.
Хенесс потребовал большей решимости со стороны руководства DFB.
«Она (DFB) слишком отклонилась от ответа, заявив, что будет последовательно заниматься этим вопросом. И в конце концов они этого не сделали», — пожаловался Хенесс.
На командной фотографии перед матчем с Японией в среду профессионалы DFB зажали рот руками в ответ на запрет носить капитанскую повязку One Love.
Опубликовано: Тарас Медведев
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