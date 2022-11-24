Пересильд появилась с новым возлюбленным актером Тройником на столичной премии «Ok! Awards»

Известная актриса Юлия Пересильд, которая в 2021 году рассталась с режиссером Алексеем Учителем, вышла в свет с новым избранником. Им стал актер "Гоголь-центра" Михаил Тройник

Актриса Юлия Пересильд в 2021 году рассталась с режиссером Алексеем Учителем. На днях знаменитость вышла в свет в обществе нового возлюбленного.

Пересильд появилась на премии "Ok! Awards", проходившей в российской столице.

Артистка - не любитель посвящать посторонних в свою личную жизнь, но репортеры снимали ее не переставая, так как Юлия была не одна. Сопровождал звезду экрана бывший актер "Гоголь-центра" Михаил Тройник.

Пара постоянно держалась за руки, с удовольствием позируя фотографам. Вопросы журналистов о романтических отношениях между артистами остались без ответа.