Пересильд появилась с новым возлюбленным актером Тройником на столичной премии «Ok! Awards»
Известная актриса Юлия Пересильд, которая в 2021 году рассталась с режиссером Алексеем Учителем, вышла в свет с новым избранником. Им стал актер "Гоголь-центра" Михаил Тройник
Актриса Юлия Пересильд в 2021 году рассталась с режиссером Алексеем Учителем. На днях знаменитость вышла в свет в обществе нового возлюбленного.
Пересильд появилась на премии "Ok! Awards", проходившей в российской столице.
Артистка - не любитель посвящать посторонних в свою личную жизнь, но репортеры снимали ее не переставая, так как Юлия была не одна. Сопровождал звезду экрана бывший актер "Гоголь-центра" Михаил Тройник.
Пара постоянно держалась за руки, с удовольствием позируя фотографам. Вопросы журналистов о романтических отношениях между артистами остались без ответа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Пересильд появилась с новым возлюбленным актером Тройником на столичной премии «Ok! Awards»
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