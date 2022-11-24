Хаматова получила в Латвии награду Актриса года в рамках ежегодной премии Ночь лицедеев
2022-11-24 10:59
Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию с началом спецоперации, получила в Латвии на граду "Актриса года" спектакль "Post Scriptum", поставленный на сцене рижского театра.
Известная актриса Чулпан Хаматова, покинувшая родину после событий февраля 2022 года, была награждена театральной премией в Латвии.
Театральная премия "Ночь лицедеев" проводится в Риге каждый год.
23 ноября состоялась церемония награждения. Артистка стала обладательницей приза в номинации "Актриса года" за участие в постановке Нового Рижского театра "Post Scriptum", о чем сообщается на сайте премии.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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