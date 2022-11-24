Зеленский обвинил Россию в «преступлениях против человечности» после отключения 40% энергосистемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании Совета Безопасности ООН осудил российские авиаудары по энергосистеме его страны как «преступление против человечности».

«Когда у нас минусовая температура и миллионы людей без электричества, без отопления и без воды — это вопиющее преступление против человечества», — заявил Зеленский в своем видеообращении в среду.

Ранее в среду Зеленский поручил послу Украины в ООН запросить экстренное совещание после ракетной атаки ВС России на объекты в регионах и столице Украины.

Зеленский призвал Совет Безопасности «не быть заложником» России и дать «решительный ответ».