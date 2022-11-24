Тодоренко снялась в постельной сцене сериала Секреты семейной жизни, когда была беременна

Ведущая Регина Тодоренко 4 месяца назад стала мамой уже двоих сыновей. Во время беременности знаменитость снималась в сериале "Секреты семейной жизни". Не обошлось и без интимных сцен.

Фактически сразу после рождения второго ребенка Регина Тодоренко стала участницей очередного сезона "Ледниковый период". Ожидая ребенка, ведущая также не сидела дома.

Знаменитость снималась в многосерийной картине "Секреты семейной жизни". Самым сложным в работе было то, что ей пришлось сняться в постельной сцене на тот момент, когда Тодоренко уже знала, что находится в положении.

Регина даже обратилась за советом к супругу, певцу Владу Топалову, который порекомендовал любимой пройти через это, если она планирует развиваться как актриса.