Тодоренко снялась в постельной сцене сериала Секреты семейной жизни, когда была беременна
2022-11-24 11:12
Ведущая Регина Тодоренко 4 месяца назад стала мамой уже двоих сыновей. Во время беременности знаменитость снималась в сериале "Секреты семейной жизни". Не обошлось и без интимных сцен.
Фактически сразу после рождения второго ребенка Регина Тодоренко стала участницей очередного сезона "Ледниковый период". Ожидая ребенка, ведущая также не сидела дома.
Знаменитость снималась в многосерийной картине "Секреты семейной жизни". Самым сложным в работе было то, что ей пришлось сняться в постельной сцене на тот момент, когда Тодоренко уже знала, что находится в положении.
Регина даже обратилась за советом к супругу, певцу Владу Топалову, который порекомендовал любимой пройти через это, если она планирует развиваться как актриса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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