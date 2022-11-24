Батальон из украинских военнопленных сформировали в ДНР

В Донецкой народной республике сформирован добровольческий батальон из 50 украинских военнопленных.

24 ноября ТАСС передает со ссылкой на источник в силовых структурах Донбасса, что в ДНР сформировали батальон из пятидесяти человек, в состав которого вошли украинские военнопленные, которые по своей воле перешли на сторону России.

Ранее сообщалось, что в конце сентября пленные с Украины, содержащиеся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР и попросили присоединить их к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.