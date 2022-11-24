В Москве арестовали троих украинцев подозреваемых в подготовке теракта

Лефортовский суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта.

В четверг днем ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс- службу суда, что Лефортовский суд арестовал троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия.

Сообщается, что подозреваемых зовут Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев, все они отправлены под стражу до 23 января.

Ранее сообщалось, что в Бердянске предотвратили крупный теракт на молодежном форуме с участием молодежных организаций и представителей администрации.