В Москве арестовали троих украинцев подозреваемых в подготовке теракта
2022-11-24 11:46
Лефортовский суд арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта.
В четверг днем ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс- службу суда, что Лефортовский суд арестовал троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении оружия.
Сообщается, что подозреваемых зовут Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев, все они отправлены под стражу до 23 января.
Ранее сообщалось, что в Бердянске предотвратили крупный теракт на молодежном форуме с участием молодежных организаций и представителей администрации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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