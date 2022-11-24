Лопес испугала фанатов, удалив все публикации в соцсетях и перестав выходить на связь

Известная на весь мир актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес всерьез взволновала своих поклонников. Дело в том, что мировая звезда удалила все публикации из своих соцсетей и перестала выходить на связь.

53-летняя Дженнифер Лопес "обнулила" свой аккаунт в социальных сетях. Теперь на ее странице нет ни одной публикации.

Объяснять свой поступок артистка не только не стала, но и перестала выходить на связь с фанатами.

Поклонники не знают, что и думать. То ли актриса решила заняться сугубо личной жизни, то ли очистила соцсеть для того, чтобы анонсировать новый альбом, то ли что-то разладилось в ее личной жизни.