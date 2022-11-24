Шарль Мишель собирается в Китай на саммит с участием Си Цзиньпина 1 декабря

Президент Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря отправится в Пекин на встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил AFP в четверг (24 ноября) европейский чиновник.

Этот источник, подтверждил информацию Financial Times и уточнил, что официально о встрече будет объявлено в течение дня.

Китай и ЕС, в частности Германия, переживают непростые времена из-за сбоя в поставках после вспышки пандемии в КНР и политических разногласий в связи с желанием Китая инвестировать в европейскую экономику.

Крупный бизнес в ЕС возражает против требований политиков, направленных на идентификацию Китая, как сторонника западной идеологии в отношении России. Крупные предприниматели выступают за многосторонний диалог, который способен решить многие проблемы глобального экономического кризиса.