Стрелок из ЛГБТ-клуба в Колорадо идентифицировал себя, как небинарную личность

Подробности о личности виновного в стрельбе, в результате которой в минувшие выходные в ЛГБТ-клубе в Колорадо погибли пять человек, начали появляться к четвергу.

Стрелок идентифицирует себя как небинарная личность, заявили накануне его адвокатов.

Андерсон Ли Олдрич предстал перед судом в среду. Подсудимый предпочел не вставать, был одет в оранжевый комбинезон на видео во время слушаний, в ходе которых не было предъявлено никаких обвинений.

Адвокаты заявили в судебных документах, поданных во вторник, что их клиент идентифицировал себя как небинарный, то есть не признавал себя ни в мужском, ни в женском роде. Они добавили, что Андерсон Ли Олдрич использовал местоимения без рода в английском языке «они/их».

Обвиняемый говорил только для того, чтобы подтвердить свое имя и то, что он был уведомлен о своих правах.

Согласно судебной системе Колорадо, обвинительный акт должен быть вынесен в течение 10 дней.

Появились и другие подробности, в том числе о детстве Ли Олдрича, отмеченного нестабильностью и наркозависимостью родителей.

По данным американских СМИ, его имя при рождении было Николас Бринк, и ему было всего два года, когда его родители разошлись.