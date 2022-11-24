Лукашенко заявил, что знает об истинных целях пандемии коронавируса

Александр Лукашенко сказал, что он уверен в том, что пандемия коронавируса была создана искусственно, чтобы ослабить экономику таких стран как Беларусь.

Посещая фармпредприятие белорусский президент заявил, что не сомневается в том, что история с пандемией коронавируса была на 90 процентов создана искусственно с целью ослабить развивающиеся экономики.

В первую очередь под удар попал Китай, как наиболее интенсивно развивающаяся мировая экономика. А выиграть от этой истерии, по мнению Лукашенко должны были страны, которые печатают деньги.

В сегодняшней инфляции он обвинил США и частично ЕС. Если бы их планы осуществились в полной мере, экономикам таких стран как Беларусь пришел бы конец.