Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех слоев населения.

В законе речь идет о запрете пропаганды не только ЛГБТ, но и педофилии, коррекции пола в средствах массовой информации, литературе, кино. Эта информация включается в список запрещенной для несовершеннолетних.

Коснется закон и рекламы, которая не должна будет содержать информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные предпочтения, педофилию или смену пола.

Нарушение закона предполагает административную ответственность в виде наложения штрафа. Для физических лиц он составит от 40 до 100 тысяч рублей. Организации могут быть оштрафованы и на миллионы рублей, а также подвергнуться запрету на деятельность до 90 дней.

Рассмотрение законов о пропаганде ЛГБТ в Совете Федерации запланировано на 30 ноября.