Эксперты объяснили, каким образом можно ускорить прорастание семян

От качества семян во многом зависит конечный результат, потому нужно заранее оценить возможности посадочного материла.

При посадке семена могут повести себя по-разному: порадовать активными всходами либо разочаровать их отсутствием. Почему случаются сбои? Эксперты уточняют, что причиной плохой всхожести могут стать солидный возраст семян, их толстая оболочка либо сниженный иммунитет.

Что предпринять, чтобы предотвратить нехорошие сюрпризы? Самый доступный и простой способ «расшевелить» семена - замачивание. Посев семян после такой процедуры на два дня сокращает время ожидания всходов.

Для перцев, огурцов, томатов и других теплолюбивых овощей нужно выдержать температуру воды в 20-25 градусов, для остальных достаточно 10-15 градусов тепла.

Семена фасоли и гороха замачивают на 4-5 часов. Редиса, редьки, огурцов, кабачков, тыквы, капусты - на 12 часов. Для семян томатов, салата и свеклы понадобится больше времени - 24-36 часов, моркови, петрушки и лука - до 48 часов. Каждые 4-5 часов при этом воду для замачивания нужно менять.

Еще один способ ускорить появление всходов - проращивание. Такие семена всходят на неделю раньше, чем сухие. Для проращивания нужно смочить кусок марли водой, разложить семена тонким слоем и прикрыть их сверху вторым кусочком влажной ткани. На блюдце надеть полиэтиленовый пакет и поставить в теплое место.

Ежедневно промывать семена под проточной водой - прямо на ткани. Проращивание прекращают после того, как появятся белые ростки.