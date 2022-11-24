Утяшева рассказала в 10-ую годовщину свадьбы, как Воля сделал ей предложение
2022-11-24 13:01
Гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева и комик Павел Воля 23 ноября отмечали 10 лет совместной жизни. В этот день Ляйсан вспомнила, как Павел сделал ей предложение.
Ведущая ТВ и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как ее нынешний супруг, комик Павел Воля предложил ей выйти за него замуж. Дело было на кухне.
Знаменитость в это время чистила картошку и избранника с кольцом увидеть никак не ожидала.
Ситуация получилась смешная. Ляйсан уронила нож, а в это время Павел преклонил колено. Утяшева подумала, что у любимого прихватило спину и стала его поднимать.
23 ноября 2012 года звезды сочетались браком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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