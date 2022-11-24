«Газпром» планирует увеличить инвестиции на 16% в 2023 году до 38 млрд долларов

Исполнительный совет российского производителя газа «Газпром» в четверг утвердил инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн рублей (38 млрд долларов), что на 16% больше, чем в этом году, сообщила компания.

Средства будут направлены на развитие добычи газа на Ямале, в Якутии и Иркутске, газоперерабатывающих мощностей и газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ транспортируется в Китай.

«Газпром», кроме того, будет участвовать в создании турецкого газового хаба, который позволит Турции продавать газ в ЕС по собственным ценам.

Напомним, что из-за санкций и саботажа на магистралях «Северного потока» «Газпром» вынужден был максимально сократить поставки газа в Евросоюз.