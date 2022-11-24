В Черную пятницу в Великобритании некому будет доставлять посылки, почтовые работники и учителя забастовали по всей стране

Сотрудники британских университетов, шотландские учителя и почтовые работники устроили забастовку, сообщает в четверг «Рейтарс» со ссылкой на профоюзы.

Почтовые работники, учителя и академические сотрудники университетов по всей Великобритании в четверг объявили забастовку, требуя повышения заработной платы, предупреждая, что в преддверии Рождества будут новые забастовки и массовые беспорядки.

Более 70 000 сотрудников британских университетов, преподаватели по всей Шотландии и почтовые работники Королевской почты прекратили работу из-за растущего числа споров, связанных кризисом стоимости жизни.

Генеральный секретарь Союза университетов и колледжей (UCU) Джо Грейди заявил, что запланированные трехдневные забастовки стали «крупнейшей забастовкой в истории высшего образования» из-за разногласий по поводу пенсий, условий труда и заработной платы.

Учителя по всей Шотландии также начали первый день забастовок почти за четыре десятилетия после того, как переговоры о соглашении о заработной плате с шотландским правительством и COSLA (Конвенция шотландских местных властей) сорвались.

Профсоюз Образовательного института Шотландии призвал своих членов «во всех школах Шотландии» к забастовке, при этом классы закрыли для учеников после того, как многомесячные переговоры не привели к удовлетворительному соглашению об оплате труда.

Представитель COSLA заявил, что профсоюз должен «признать, что сейчас чрезвычайно сложные финансовые времена».

Почтовые работники Royal Mail по всей Великобритании также вышли на пикеты, чтобы начать двухдневную забастовку, совпадающую с ежегодной распродажей в Черную пятницу.