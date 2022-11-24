Amazon закрывает свою онлайн-академию в Индии
Amazon.com Inc заявила в четверг, что закроет свою платформу онлайн-обучения для старшеклассников в Индии менее чем через два года после ее запуска, без объяснения причин.
Компания ранее заявила о сокращении персонала на 11 000 офисных сотрудников по всему миру. С учетом сезонности работы в крупнейшем интернет-ритейлере работает в пиковые месяцы свыше 150 тысяч человек.
Платформа Amazon Academy, запущенная в начале прошлого года на фоне бума виртуального обучения во время пандемии COVID-19, предлагала коучинг для конкурсных экзаменов, включая совместный вступительный экзамен (JEE), который позволяет поступать в лучшие инженерные колледжи Индии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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