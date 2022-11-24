Верховный суд Великобритании запретил Шотландии проводить референдум о независимости без разрешения официального Лондона

Английский Верховный суд вынес постановление о запрете проведения референдума об автономии Шотландии без соответствующего решения со стороны британского правительства.

Решение британского суда лишь говорит о насущной необходимости референдума. Таково было заявление премьер-министра Шотландии Николы Стерджен. Она пояснила, что своим решением Верховный суд Великобритании окончательно развенчал миф о том, что Соединенное Королевство основано на добровольном объединении ее административных составляющих.

Это, по мнению, Стерджен является первейшим аргументов в пользу необходимости проведения референдума. В своем Твиттере она выразила уверенность, что демократия не позволит случиться тому, чтобы мнение граждан Шотландии о ее автономности не было услышано.

Согласно Акту о Шотландии 1998 года, территория была признана автономией с правом иметь собственный парламент и правительство. Но право разрешать или нет проведение референдумов остается в ведомости британского правительства.