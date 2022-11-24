Во Франции ажиотаж на покупку материалов для утепления домов: граждане надеются таким образом сэкономить на отоплении
Во Франции наблюдается бум продаж теплоизоляционных материалов и термостатов в преддверии зимы, поскольку не все могут позволить себе оплачивать счета за отопление.
По сообщениям телеканала Франс 2 жители Франции в массовом порядке ринулись в магазине, чтобы закупиться оборудованием и материалами для утепления жилища. С полок магазинов мгновенно раскупают термостаты, термошторы и теплоизоляционные товары, поскольку на них сейчас ажиотажный спрос.
Продажи товаров для утепления жилищ в среднем выросли на 20 процентов. Французы всерьез опасаются, что не потянут счета за отопление, поэтому надеются сэкономить, переоборудовав свои дома и квартиры.
Вырос спрос и на интернет-курсы по монтажу термоизоляции примерно на 30 процентов, а продажи радиаторов увеличились в три раза.
Опубликовано: Эльза Ли
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