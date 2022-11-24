Власти Швейцарии ввели запрет на поставки оружия в Украину

Правительство Швейцарии приняло решение о запрете поставок оружия в Украину.

Правительство Швейцарии поддержало восьмой пакет санкций ЕС против России, но включило туда пункт о запрете поставок вооружений в Украину, сообщается на сайте Министерства экономики страны.

"В дополнении к мерам, принятым в отношении России, Федеральный совет ввел эмбарго на поставку оружия в Украину по причине швейцарского нейтралитета", - говорится в публикации.

Федеральный совет Швейцарии запретил оказывать России услуги в области IT, инженерии, архитектуры и в сфере юридических услуг.