Российские депутаты приняли закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ+

Российские депутаты приняли в четверг, 24 ноября, поправки, значительно расширяющие сферу действия закона, запрещающего ЛГБТ+ пропаганду.

«Поощрение нетрадиционных сексуальных отношений запрещено (...) Это решение защитит наших детей и будущее этой страны от тьмы, распространяемой Соединенными Штатами и европейскими странами», — заявил в пресс-релизе спикер российского парламента Вячеслав Володин.

Принятый документ предполагает ответственность за пропаганду ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых.

Штрафы за нарушения закона достигают 400 тысяч для физлиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц.

В КоАП РФ добавлены две новые статьи «за пропаганду педофилии» со штрафной санкцией до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц.

В законе оговорена ответственность иностранных граждан за пропаганду ЛГБТ+.

О том, что Россия будет поддерживать традиционные ценности не осталось сомнений, в том числе с началом спецоперации на Украине, когда впервые прозвучали инициативы о корректировке пропагандистских западных источников, продвигающих идеологию ЛГБТ+.

Последней инициативой российских парламентариев в этой области стало предложение депутата Милонова о запрете смены пола без медицинских показаний.