Российские депутаты приняли закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ+
Российские депутаты приняли в четверг, 24 ноября, поправки, значительно расширяющие сферу действия закона, запрещающего ЛГБТ+ пропаганду.
«Поощрение нетрадиционных сексуальных отношений запрещено (...) Это решение защитит наших детей и будущее этой страны от тьмы, распространяемой Соединенными Штатами и европейскими странами», — заявил в пресс-релизе спикер российского парламента Вячеслав Володин.
Принятый документ предполагает ответственность за пропаганду ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых.
Штрафы за нарушения закона достигают 400 тысяч для физлиц и до 5 миллионов рублей для юрлиц.
В КоАП РФ добавлены две новые статьи «за пропаганду педофилии» со штрафной санкцией до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц.
В законе оговорена ответственность иностранных граждан за пропаганду ЛГБТ+.
О том, что Россия будет поддерживать традиционные ценности не осталось сомнений, в том числе с началом спецоперации на Украине, когда впервые прозвучали инициативы о корректировке пропагандистских западных источников, продвигающих идеологию ЛГБТ+.
Последней инициативой российских парламентариев в этой области стало предложение депутата Милонова о запрете смены пола без медицинских показаний.
Опубликовано: Тарас Медведев
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