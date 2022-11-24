«Энергоатом» сообщает, что три АЭС снова подключены к энергосети
«Энергоатом» и Минэнерго Украины сообщили в четверг, что три украинские АЭС, находящиеся под контролем Киева, смогли снова подключиться к электросети после отключения из-за массированных российских ударов.
«После вчерашних массированных бомбежек энергетики смогли (...) утром переподключить три АЭС к электросети», - говорится в сообщении министерства в Telegram. Объекты должны начать подачу электроэнергии в ночь на 25 ноября.
Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, которые были отключены системой автоматической защиты после многочисленных проблем с подачей электричества с внешних сетей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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