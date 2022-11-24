Небензя раскрыл причины ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, почему российские войска атакуют украинскую инфраструктуру.
24 ноября постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя публично заявил, что причиной массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины является поставка западных вооружений Киеву, которая лишь затягивает спецоперацию.
По мнению Небензи, западные страны вредят Украине, когда подталкивают её к попытке одержать победу над Россией на поле боя вместо начала мирных переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Картункова поблагодарила Маслякова в его день рождения за то, что тот дал ей дорогу в жизнь
Звезда КВН Ольга Картункова поблагодарила Александра Маслякова за путевку в жизнь. Не забыла знаменитость поздравить ведущего "Клуба веселых и находчивых" с днем рождения, который тот отмечает 24 ноября.Подробнее...
Лукашенко: Украина будет полностью уничтожена из-за отказа от переговоров с РФ
Венгрия обещает оказать помощь Украине на 187 млн евро
Пашинян отказался подписать проект декларации Совета ОДКБ по помощи Армении
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ
Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды