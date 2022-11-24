Небензя раскрыл причины ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, почему российские войска атакуют украинскую инфраструктуру.

24 ноября постоянный представитель России при Организации объединённых наций Василий Небензя публично заявил, что причиной массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины является поставка западных вооружений Киеву, которая лишь затягивает спецоперацию.

По мнению Небензи, западные страны вредят Украине, когда подталкивают её к попытке одержать победу над Россией на поле боя вместо начала мирных переговоров.