Песков: российские удары не нацелены на уничтожение мирных украинцев
2022-11-24 14:18
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре не нацелены на уничтожение мирного населения страны.
По его словам, массированные удары наносятся для ослабления потенциала ВСУ.
Песков подчеркнул, что ударов по социальным объектам не было, этому уделяют особое внимание.
Он также сказал, что все цели, по которым нанесены удары, относятся к военному потенциалу и должны быть поражены.
Опубликовано: Светлана Репина
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