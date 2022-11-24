Кушанашвили назвал Милохина, которого раньше поддерживал, тварью бессердечной в эфире Ютуб-шоу «Каково?!»
2022-11-24 14:40
Ведущий Отар Кушанашвили, бывший ранее на стороне блогера Дани Милохина, вышел из себя и обматерил кумира подростков.
Ведущий Отар Кушанашвили прошелся по персоне Дани Милохина в своем Ютуб-шоу "Каково?!".
Кушанашвили убежден, что россияне не должны позволять себе некоторых вещей.
Исполнение украинского гимна в нынешней ситуации представителями РФ знаменитость причисляет к таким недопустимым поступкам.
Ведущий жестко обругал Милохина, не сдержавшись.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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