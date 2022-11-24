Венгрия обещает оказать помощь Украине на 187 млн евро

Венгрия выделяет 187 миллионов евро прямой помощи Украине, говорится в указе правительства республики.

Венгерское правительство заявило, что хочет помочь Украине финансово, но сделает это на двусторонней основе, а не в рамках помощи ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался финансировать планы ЕС по оказанию помощи Украине и заявил, что Венгрия будет оказывать прямую помощь украинцам, как это было ранее.

Напомним, что Венгрия не поддерживает энергетические санкции против России.