Картункова поблагодарила Маслякова в его день рождения за то, что тот дал ей дорогу в жизнь

Звезда КВН Ольга Картункова поблагодарила Александра Маслякова за путевку в жизнь. Не забыла знаменитость поздравить ведущего "Клуба веселых и находчивых" с днем рождения, который тот отмечает 24 ноября.

Бессменный ведущий КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года.

В день рождения поздравила его юмористка Ольга Картункова, поблагодарив за то, что Масляков дал ей дорогу в жизнь.

Ольга была капитаном команды КВН "Городъ Пятигорскъ".

Артистка заявила, что для любого КВН-щика Александр Васильевич - особая фигура.