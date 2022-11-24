Картункова поблагодарила Маслякова в его день рождения за то, что тот дал ей дорогу в жизнь
2022-11-24 14:52
Звезда КВН Ольга Картункова поблагодарила Александра Маслякова за путевку в жизнь. Не забыла знаменитость поздравить ведущего "Клуба веселых и находчивых" с днем рождения, который тот отмечает 24 ноября.
Бессменный ведущий КВН Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года.
В день рождения поздравила его юмористка Ольга Картункова, поблагодарив за то, что Масляков дал ей дорогу в жизнь.
Ольга была капитаном команды КВН "Городъ Пятигорскъ".
Артистка заявила, что для любого КВН-щика Александр Васильевич - особая фигура.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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