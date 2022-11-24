Собчак отреагировала на признание Хаматовой Актрисой года в Латвии

Журналистка Ксения Собчак не могла пройти мимо такой новости, как признание российской актрисы Чулпан Хаматовой "Актрисой года" в Латвии.

Журналистка и ведущая ТВ Ксения Собчак отреагировала на новость о признании Чулпан Хаматовой "Актрисой года" в Латвии в своем Телеграм-канале.

Звездная блондинка ждет-не дождется, когда на знаменитость обрушатся как российские критики, так и латвийские.

Хаматовой была награждена театральной премией "Ночь лицедеев", которая ежегодно проходит в Латвии, в номинации "Актриса года".

По этому поводу звезда экрана и сцены подготовила речь на латышском языке, поблагодарив за возможность работать на чужбине.