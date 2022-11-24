В секторе Газа успешно работает первое кафе виртуальной реальности на оккупированной территории

Владелец первого игрового кафе виртуальной реальности в Газе предлагает фэнтезийный мир действий, музыки и спорта молодым людям, выросшим в условиях блокады, сообщает «Рейтарс».

«Часто молодые люди, которые приходят сюда поиграть, ищут спасения от реальности, в которой живут», — сказал Фирас Аль-Ходари, владелец станции виртуальной реальности в городе Газа.

Из-за многолетнего закрытия границ, введенного Израилем и Египтом, возможности для путешествий для большинства людей исключены, онлайн-сфера является отдушиной для молодых людей, жаждущих развлечений и отвлечения внимания.

«Я переезжаю в города, разные места, горы и океаны, города, которые мы не можем посетить», — рсказал 22-летний Юссеф Аль-Кудаири, посетитель кафе.

«Поскольку мы заблокированы, и нам трудно путешествовать и перемещаться из одного места в другое, мы приходим в виртуальную реальность и компенсируем все эти вещи, и мы живем в виртуальной реальности», — сказала 16-летняя Нисрин Шамалах. на ее гарнитуре.

По словам Аль-Ходари, среди подростков наиболее популярны виртуальные экшены и боевые игры, тогда как девушки предпочитают спорт, музыку и путешествия.