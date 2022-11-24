Добровольская рассказала о том, что мать очень плохо относилась к ней в детстве
2022-11-24 15:43
Известная актриса Евгения Добровольская утверждает, что ее мама Галина Васильевна не переносила дочь. Родительницу бесило в Жене все.
Актриса Евгения Добровольская решила поделиться воспоминаниями о своем несчастливом детстве.
Родители будущей знаменитости занимали руководящие посты и девочка ни в чем не нуждалась, ходила в элитную школу.
Мать Жени Галина Васильевна очень плохо относилась к дочери. По словам артистки, родительницу бесило в ней все: и внешность, и одежда, и даже манера разговаривать.
Как только дочь появлялась, мать скрывалась из вида.
По наблюдениям актрисы, если уженщины не ладится личная жизнь, то соперничества с дочерью ей не избежать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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