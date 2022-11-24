Добровольская рассказала о том, что мать очень плохо относилась к ней в детстве

Известная актриса Евгения Добровольская утверждает, что ее мама Галина Васильевна не переносила дочь. Родительницу бесило в Жене все.

Актриса Евгения Добровольская решила поделиться воспоминаниями о своем несчастливом детстве.

Родители будущей знаменитости занимали руководящие посты и девочка ни в чем не нуждалась, ходила в элитную школу.

Мать Жени Галина Васильевна очень плохо относилась к дочери. По словам артистки, родительницу бесило в ней все: и внешность, и одежда, и даже манера разговаривать.

Как только дочь появлялась, мать скрывалась из вида.

По наблюдениям актрисы, если уженщины не ладится личная жизнь, то соперничества с дочерью ей не избежать.